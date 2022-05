Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba a reçu un message fort en coulisses !

Publié le 18 mai 2022 à 12h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour le mercato estival, Paul Pogba est également courtisé par la Juventus qui a d’ailleurs fait une grande promesse au milieu de terrain français de Manchester United.

Ça bouge en coulisses pour Paul Pogba ! Le milieu de terrain de 29 ans, qui arrive au terme de son contrat avec Manchester United, est déjà l’une des grandes attractions de ce mercato estival 2022 avec des intérêts prononcés de la part du PSG et de la Juventus Turin à son égard. Et il semblerait d’ailleurs que Pogba et son entourage soient en grande hésitation quant à leur future destination…

La Juventus donne tout pour Pogba

En effet, comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano, la Juventus aurait clairement indiqué à Paul Pogba et ses agents qu’elle ne serait pas en mesure de lui offrir le même salaire que le PSG mais qu’elle le mettrait en revanche au cœur de son projet. De son côté, le joueur de l’équipe de France serait tenté par cette opportunité et les discussions sont toujours en cours avec la Juve, dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2016, ainsi qu’avec le PSG.