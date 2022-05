Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive va être lancée pour Paul Pogba !

Publié le 18 mai 2022 à 22h45 par La rédaction

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba serait dans les petits papiers du PSG pour renforcer son entrejeu. Également à l’affût de l’évolution de la situation du Français, la Juventus en aurait fait sa priorité pour le mercato estival.

Avec un contrat arrivant bientôt à son terme, l’avenir de Paul Pogba va faire parler. En effet, le milieu de Manchester United ne compte pas prolonger son aventure à Old Trafford et pourrait aller voir ailleurs. Depuis plusieurs mois, le PSG s’intéresse fortement au dossier. Les Parisiens verraient en « La Pioche » un milieu de terrain parfait pour épauler Verratti. Cependant, le club de la capitale ne serait pas la seule équipe intéressée par le natif de Lagny-sur-Marne, puisque la Juventus devrait tout faire pour récupérer Pogba.

Une offre dans les prochains jours

Selon Matteo Moretto, la Juventus ciblerait bien Paul Pogba comme sa prochaine recrue vedette. Apparemment, le club italien voudrait absolument lancer l’opération séduction le plus vite possible, afin de boucler ce gros dossier avant que cela ne soit plus possible. Une offre sera donc mise sur la table très prochainement. Si Pogba signe à la Juventus, il effectuera alors son grand retour dans le club italien, lui qui l’avait quitté en 2016 pour rejoindre Manchester United.