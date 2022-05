Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse crainte pour le transfert de Lewandowski ?

Publié le 18 mai 2022 à 21h20 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2022 à 21h21

Selon le Guardian, le Bayern affiche un réel scepticisme autour de l’opération Barça-Lewandowski. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien britannique The Guardian affirme qu’au sein du Bayern Munich on serait très réticent à l’idée d’accepter une négociation pour le transfert de Robert Lewandowski à Barcelone car on doute de la capacité du Barça à mettre sur pied une offre au niveau souhaité, quand bien même le club blaugrana aurait fait savoir au clan Lewandowski qu’il avait les moyens de mener à bien l’opération.

Le Bayern anticipe un feuilleton à la Neymar