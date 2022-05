Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zinedine Zidane au PSG se précise ?

Publié le 18 mai 2022 à 22h10 par Thibault Morlain

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le Qatar rêve de Zinedine Zidane. Et son arrivée sur le banc du PSG commencerait à se préciser. Explications.

Aujourd’hui, c’est Mauricio Pochettino qui est l’entraîneur du PSG. Mais demain, c’est un autre technicien qui devrait prendre place sur le banc parisien. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié dans les semaines à venir. Pour laisser sa place à qui ? Plusieurs noms circulent pour ce qui est de la succession de Pochettino, mais la priorité du Qatar est claire et connue : Zinedine Zidane. Aujourd’hui sans club, le Français s’apprête à faire son retour au premier plan.

Deschamps pousse Zidane vers le PSG ?