Mercato - PSG : Une nouvelle réunion programmée pour Ousmane Dembelé !

Alors qu’Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, une nouvelle rencontre entre les deux parties devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Alors que le mercato estival approche à grand pas, l’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours incertain. En janvier, le FC Barcelone souhaitait pourtant s’en débarrasser comme l’avait fait comprendre Mateu Alemany : « on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement » mais la situation est désormais bien différente. L’international français a réalisé une très bonne fin de saison, avec 1 but et 11 passes décisives sur les 13 derniers matchs qu’il a disputés en Liga, et le Barça veut maintenant le conserver alors que le PSG reste à l'affût. Toutefois, si aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation, les négociations devraient prochainement se poursuivre.

Alors que plusieurs réunions se sont déjà tenues entre l’agent d’Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, il devrait y avoir une nouvelle rencontre la semaine prochaine, selon les informations de Fabrizio Romano. D’après le journaliste, la dernière offre formulée par le Barça aurait été jugée insatisfaisante, et l’international français attendrait une nouvelle proposition.

Ousmane Dembélé is waiting for a meeting between Barcelona and his agent next week. Last Barça bid was considered "not satisfactory" - but it's still open. 🇫🇷 #FCB New contract proposal is expected next week on the meeting with Ousmane's agent to try to reach an agreement. pic.twitter.com/JWNlXju4MA