Mercato - Real Madrid : Gareth Bale reçoit un gros message pour son avenir !

Publié le 21 mai 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que Cardiff s’intéresse à la situation de Gareth Bale, le sélectionneur gallois valide cette piste pour le joueur du Real Madrid.

La fin de l’histoire est proche entre le Real Madrid et Gareth Bale. En effet, après avoir rejoint les Merengue en 2013 pour un montant de 101M€, le Gallois va quitter librement le club à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. Régulièrement gêné par des pépins physiques ces dernières années, le joueur de 32 ans n’a disputé que 7 matchs durant cette saison, et ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti. Toutefois, il est difficile de dire où rebondira l’ailier. Pensionnaire de Championship, Cardiff s’intéresserait à la situation de Bale, qui pourrait alors retrouver sa ville natale.

Bale à Cardiff, un choix qui a du sens

Alors que l’avenir de Gareth Bale est incertain, Robert Page a évoqué ce dossier. Selon lui, une arrivée du Gallois à Cardiff aurait du sens. « Ce serait logique, mais en fin de compte, c'est Gareth et la décision de Cardiff City. Il a tout à fait le droit de dire : "Nous allons mettre tout l'accent sur le 5 juin. Occupons-nous d'abord de cela et ensuite nous parlerons". Nous pouvons continuer à en parler et chacun aura sa propre opinion, mais cela a du sens. Cela a beaucoup de sens. Il s'entraînerait dans un endroit qui lui est familier » a déclaré le sélectionneur du Pays de Galles, dans des propos relayés par Marca .