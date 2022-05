Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face au Real Madrid, le Qatar a tout prévu pour Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Alors que le Real Madrid a fini par céder face à Kylian Mbappé en ce qui concerne les droits à l’image, le PSG n’aurait pas lésiné sur les moyens pour avoir également son mot à dire face aux Merengue.

Le Real Madrid ou le PSG ? L’heure du choix approche pour Kylian Mbappé. Ce n’est maintenant plus qu’une question d’heures avant que l’international français annonce sa décision pour son avenir. Et comme l’a annoncé pour Kora Plus Fayza Lamari, mère de Mbappé, un accord a été trouvé avec le PSG et avec le Real Madrid : « Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le PSG. Les négociations sont terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir ».

« Il y a une compensation financière »

Kylian Mbappé doit maintenant faire son choix pour son prochain club. Qui sera choisi entre le PSG ou le Real Madrid ? Alors que la tendance serait maintenant à une prolongation avec les Parisiens, le Qatar aurait su trouver les bons arguments pour égaler ceux du Real Madrid. « Dans l’offre du Real Madrid, nous avons un contrôle total sur les droits d’image, et d'autre part, il y a une compensation financière », a ajouté Fayza Lamari.