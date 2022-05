Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'une star facilitée par la prolongation de Mbappé ?

Publié le 20 mai 2022 à 23h10 par Bernard Colas

Alors que le PSG a clairement rattrapé son retard sur le Real Madrid pour Kylian Mbappé, la prolongation de l’international français pourrait précipiter la venue d’Ousmane Dembélé dans la capitale.

Le feuilleton Mbappé approche de son dénouement, et en attendant, les rebondissements sont nombreux dans ce dossier. Ce vendredi matin, Sky Italia a annoncé que l’international français était finalement bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG. Kylian Mbappé a en effet trouvé un accord avec la direction parisienne comme l’a annoncé sa mère plus tard dans la journée, mais un terrain d’entente existe aussi avec le Real Madrid. « Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappe choisisse l'une d'entre elles », a expliqué Fayza Lamari dans un entretien accordé au média égyptien KoraPlus . Le PSG peut croire en ses chances après avoir proposé à Kylian Mbappé un rôle important dans le projet QSI, ce qui pourrait faciliter l’arrivée d’un proche du joueur.

Dembélé à Paris… grâce à Mbappé ?

Sur Twitter , le journaliste François David a en effet indiqué que l’arrivée d’Ousmane Dembélé pourrait prendre forme rapidement si la prolongation de Kylian Mbappé au PSG était confirmée. L’attaquant du FC Barcelone est lui aussi en fin de contrat et apparaît dans le collimateur du club parisien pour succéder à Angel Di Maria. Les deux internationaux français sont très proches et pourraient donc se retrouver du côté du Parc des Princes la saison prochaine.