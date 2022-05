Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Proche d'un échec XXL, le Real Madrid perd ses nerfs pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 mai 2022 à 20h59

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole semblait inéluctable, le Real Madrid pourrait finalement perdre la bataille contre le PSG. L’écurie parisienne a repris la main dans ce dossier selon plusieurs sources, un possible échec pour la Casa Blanca qui ne passe pas en interne.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Cela pourrait finalement ne pas arriver de sitôt. Alors qu’il semblait promis à la Casa Blanca après son transfert avorté l’été dernier, Kylian Mbappé ne cesse d’être annoncé dans la capitale espagnole depuis. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant du PSG s’est déjà mis d’accord avec Florentino Pérez par le passé, sans pour autant fermer la porte à un avenir à Paris, et c’est finalement cette deuxième option qui tient la corde actuellement. Ce vendredi, Sky Italia a lâché une bombe en expliquant que le Bondynois envisageait d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. « Ces dernières heures, il a changé d’avis , annonce le journaliste Gianluca Di Marzio, journaliste pour le média sportif. Maintenant, le Paris Saint-Germain est vraiment confiant que dans les prochaines 24 heures, 48 heures, il puisse signer le nouveau contrat. » Une issue encore inenvisageable il y a quelques semaines, de quoi complètement déboussoler le Real Madrid.

« Mbappé a rompu le plan, ce qu'il avait convenu avec le Real Madrid »

À Madrid, la déception pourrait être immense. Depuis de longues années, le club souhaite absolument s’attacher les services du natif de Bondy, et Florentino Pérez pensait enfin boucler ce dossier prioritaire, mais au fil des jours, l’inquiétude grandit en interne, et les médias espagnols ne s’y trompent pas. Présentateur de l’émission El Chiringuito , Josep Pedrerol n’a jamais caché sa confiance sur la conclusion du feuilleton Mbappé, mais aujourd’hui, la position du journaliste est radicalement différente : « En septembre, tout était convenu et Madrid avait des contacts réguliers avec Mbappé. Mais depuis une semaine, il ne reçoit, ni n’écoute, d'appels du Real Madrid. Et au sein du club, quand ils voient que Mbappé ne réagit pas à leurs appels et que le contact permanent qu'ils avaient est perdu, ils s'inquiètent. Et quand ils entendent dire qu'il a pris sa décision et qu'il va l'annoncer bientôt, Madrid ne le comprend pas parce qu'il y a une finale de Ligue des champions et que ce n'était pas prévu. Mbappé a donc rompu le plan, ce qu'il avait convenu avec le Real Madrid . » En effet, le numéro 7 du PSG a prévu de mettre fin au suspense samedi ou dimanche, un timing jouant clairement en faveur de l’écurie parisienne à en croire Pedrerol. « Je ne sais pas s'il reste ou pas, mais ça s'annonce mal. Pour l'instant, je pense qu'il est très difficile de le signer. S'il annonce son choix samedi, je pense que c'est presque impossible qu'il signe à Madrid. Et je pense que ce sera samedi, lorsqu'il l'annoncera devant ses fans dans le stade, et dimanche, il expliquera tout dans une interview approfondie. Je suis très pessimiste, mais j'espère me tromper, et à Madrid ils sont aussi très pessimistes. »

🚨 "Veo MUY DIFÍCIL que MBAPPÉ FICHE por el MADRID" 🚨💥 "En el CLUB son MUY PESIMISTAS" 💥💣 @jpedrerol dejó un 'BOMBAZO' en #ElChiringuitoDeMega💣 pic.twitter.com/JlyBgLuuLB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2022

La direction ne comprend pas, certains joueurs d’Ancelotti sont en colère

Mais le pessimisme n’est pas l’unique sentiment qui règne du côté du Santiago Bernabeu, puisque de la nervosité et de la confusion se font ressentir à Madrid d’après ESPN . Les dirigeants ne cachent pas non plus leur incompréhension en voyant Kylian Mbappé hésiter, alors que tout était en place pour finaliser sa venue dès la fin de la saison. De son côté, OK Diario révèle que la stupéfaction est totale dans les bureaux de la direction, et dans le vestiaire de Carlo Ancelotti, on se montre mécontent de la tournure que prend ce dossier à quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (28 mai), un événement qui se voit voler la vedette par ce feuilleton. Un malaise se ferait ressentir dans l’effectif merengue, où certains joueurs sont en colère en voyant les agissements de Kylian Mbappé, un joueur dont ils ont vanté les mérites au cours des derniers mois pour l’inciter à les rejoindre.

