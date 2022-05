Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a joué un terrible tour au Real Madrid !

Publié le 20 mai 2022 à 20h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid, Florentino Pérez pensait avoir rafler la mise dans ce dossier, mais le président merengue était loin d'imaginer que l'attaquant français comptait en faire de même avec le PSG...

Le dossier Kylian Mbappé approche de son dénouement. En effet, après de longues semaines de négociations avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, l’international français a désormais trouvé un accord avec les deux clubs, et devrait annoncer son choix ce samedi ou ce dimanche. Toutefois, si les Merengue étaient initialement favoris pour enregistrer la signature du joueur de 23 ans, ce dernier semble désormais être plus proche de poursuivre son aventure au PSG. Le Bondynois pourrait alors échapper une nouvelle fois aux Madrilènes, qui pensaient avoir trouvé un accord décisif.

« Le Real n'a pas compris que Mbappé allait aussi se mettre d’accord avec le PSG. »

Sur Twitch , le journaliste de RMC Loic Tanzi a évoqué le dossier Kylian Mbappé. Selon lui, le Real Madrid n’a pas compris que le Français souhaitait également trouver un accord avec le Paris Saint-Germain avant de faire son choix : « Le Real se met d’accord avec Mbappé la semaine dernière, et ils prennent un peu ça pour un oui. Sauf que Mbappé et son entourage n’ont jamais donné d’accord verbal au Real Madrid. Le Real a pris l’accord contractuel pour un "oui c’est bon, c’est fait", mais ils n’ont pas compris qu’ils allaient aussi se mettre d’accord avec le PSG puis faire un choix. Je pense que le Real pensait que c’était ficelé après l’accord contractuel. (…) Sauf que Mbappé a aussi voulu trouver un accord avec le PSG, puis faire son choix. C’est pour ça que la semaine dernière, je pensais vraiment que Kylian allait partir, et je suis un peu dans le sens inverse aujourd’hui . »