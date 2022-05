Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé… L’émir du Qatar va débarquer à Paris pour une révolution !

Publié le 20 mai 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 mai 2022 à 20h00

L’institution du PSG pourrait prendre un énorme tournant dans les prochains jours puisque l’Émir du Qatar viendrait à Paris pour redessiner l’organigramme du Paris Saint-Germain, que ce soit au poste d’entraîneur et le comité de direction.

Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son aventure initiée en 2017 au PSG en signant un contrat de trois ans selon différents médias. Le journaliste Gianluca Di Marzio a même affirmé pour Sky Sports que le PSG n’avait jamais été aussi proche de parvenir à prolonger le contrat du champion du monde tricolore. Cependant, que Mbappé finisse par rester au PSG ou non, les plans des propriétaires qataris pour la saison prochaine seraient très clairs et particulièrement pour le poste d’entraîneur en marge de la succession de Mauricio Pochettino qui ne fait plus l’unanimité au PSG comme le10sport.com avec comme priorité absolue Zinedine Zidane.

Une arrivée lundi de l’Émir du Qatar !

D’après les informations divulguées par le journaliste Fabrice Hawkins sur son compte Twitter , de gros changements seraient escomptés par le comité de direction du PSG que Kylian Mbappé reste ou non. L’émir du Qatar va se rendre à Paris incessamment ou peu afin de mener des entrevues dès lundi pour l’organigramme du club qui devrait évoluer rapidement. D’ailleurs, Zinedine Zidane serait bel et bien la priorité de l’Émir. Le ton est donné.