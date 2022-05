Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emmanuel Macron est passé à l’action pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 17h45 par Bernard Colas

Tout proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son bail avec le PSG. En Espagne, le pessimisme grandit concernant l’issue du dossier, mais ce retournement de situation ne s’expliquerait pas seulement par les propositions colossales du Qatar.

« Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. » Ce vendredi, Fayza Lamari a annoncé la fin des négociations concernant l’avenir de son fils. Désormais, ce dernier doit prendre sa décision finale, et c’est finalement le Paris Saint-Germain qui pourrait remporter ce duel acharné face au Real Madrid selon Sky Italia . En Espagne, on confirme que le vent tourne pour la Casa Blanca , et l’inquiétude grandit au fil des heures alors que la venue de Mbappé du côté du Santiago Bernabéu semblait inéluctable. Un retournement de situation s’expliquant par les arguments avancés par le Qatar, refusant de laisser partir sa star, mais pas seulement.

« Macron l'appelle tous les deux jours »

Dans l’émission El Chiringuito , Josep Pedrerol a confirmé que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n’était plus aussi certaine. Et pour cause, plusieurs personnes militeraient en interne pour voir l’attaquant du PSG renouveler son bail, à commencer par le chef de l'État Emmanuel Macron. « Mbappé n'a jamais participé à une vente aux enchères ; mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, la pression est forte. En dehors de ce que lui propose le PSG, c'est aussi que Macron l'appelle tous les deux jours en lui disant qu'il est un emblème en France et un exemple pour les Français. Et au final, cela pourrait finir par l'affecter, en dehors du pouvoir du Qatar », a confié le présentateur de l’émission espagnole.