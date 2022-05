Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un conseil inattendu pour son avenir !

Publié le 21 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que la décision de Kylian Mbappé se fait toujours attendre, Jean-Pierre Papin recommande à l'attaquant du PSG de rejoindre le club de ses rêves.

Dans les prochaines heures, Kylian Mbappé devrait enfin révéler son choix pour son avenir. Soit il prolongera avec le PSG, alors que son contrat s'achève le 30 juin, soit il signera avec le Real Madrid qui essaie de le recruter depuis plusieurs années. Jean-Pierre Papin, qui s'est retrouvé dans la même situation lorsqu'il a quitté l'OM pour rejoindre l'AC Milan en 1992, glisse un conseil à l'attaquant du PSG.

«Si son rêve est d'aller au Real, qu'il y aille»

« Aujourd'hui, malheureusement, on fait durer le plaisir. Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie. Quand on doit se quitter et qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Je ne sais pas si Kylian a peur ou pas, mais aujourd'hui il doit prendre sa décision, lui seul. Si son rêve est d'aller au Real, qu'il y aille. Si son rêve est de rester au PSG... Qu'il le fasse rapidement », assure-t-il à RMC .