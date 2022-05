Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'Arabie Saoudite arrive à Marseille !

Publié le 21 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

De nouveau invité à évoquer la vente de l'OM, Thibaud Vézirian confirme que c'est bien un fonds saoudien qui devrait reprendre le club phocéen.

Depuis plus d'un an, Thibaud Vézirian ne cesse d'assurer que l'OM est vendu. Et pourtant, aucune officialisation n'est intervenue pour le moment et à l'inverse, ce sont les démentis de Frank McCourt qui s'enchaine. Malgré tout, le journaliste n'a jamais change de discours et ne cesse de répéter que la vente de l'OM est bouclée depuis longtemps. D'ailleurs, Thibaud Vézirian en a rajouté une couche pour répéter que ce serait probablement un fonds saoudien qui prendrait la succession de Frank McCourt très prochainement.

Vézirian annonce l'arrivée de l'Arabie Saoudite

« Très clairement, et toutes les sources et les dossiers le montraient en février 2021, c’est donc un fonds d’investissement saoudien qui prenait la tête de l’Olympique de Marseille l’an dernier. En un an, je n’ai pas accédé à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier, loin de là, donc on peut s’attendre lors de l’officialisation à des changements, des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs, mais ce serait étonnant que ce ne soit plus du tout le même pays ou les mêmes personnes. Dans tous les cas, ce qu’il faut savoir sur ce pays, c’est que c’est très vertical, toute décision vient du prince héritier Mohammed ben Salmane, ça peut être distribué au niveau du fonds souverain, le PIF, et celui-ci est financé par, notamment, KHC (Kingdom Holding Company), un fonds d’investissement détenu par Al-Walid ben Talal qui est chez Amazon, Disney, Apple, donc de grands hommes d’affaires connus mondialement. Il faut savoir que l’Arabie saoudite est très verticale, donc ce sont des décisions étatiques, mais comme Newcastle a en partie été racheté par le fonds souverain, ce sera difficile d’afficher le fonds souverain à l’OM, puisque tout comme Red Bull avec Salzbourg et Leipzig, vous ne pouvez pas avoir la même entité pour jouer la Coupe d’Europe en même temps », lance-t-il à CM Football .