Mercato - PSG : Leonardo veut plomber un énorme transfert de l'OM !

Publié le 20 mai 2022 à 21h10 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG aurait jeté son dévolu du Danilo (21 ans). Le milieu de terrain de Palmeiras est également dans le viseur de l'OM et du FC Barcelone. Une sérieuse bataille démarre pour le Brésilien.

Cet été, la priorité du PSG, surtout si Kylian Mbappé prolonge, sera de se renforcer au milieu de terrain. Et pour cause, plusieurs joueurs ont déçu dans ce secteur de jeu à l'image de Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye qui ne seront pas retenu cet été. Par conséquent, Leonardo est déjà actif en coulisses puisque plusieurs noms circulent ces derniers jours à l'image de Paul Pogba (Manchester United), dont le contrat prend fin le 30 juin, Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Mais ce n'est pas tout.

Le PSG est également dans le coup pour Danilo

En effet, selon les informations de Calciomercato.it , le PSG aurait lancé les grandes manœuvres pour le recrutement de Danilo (21 ans). Leonardo apprécie grandement son profil et l'intérêt parisien serait donc très concret. Il faut dire que le milieu de terrain de Palmeiras s'est imposé comme un élément indispensable de l'équipe qui a remporté les deux dernières Copa Libertadores. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club brésilien, Danilo pourrait être disponible contre 25M€. Toutefois, la concurrence est importante dans ce dossier puisque ces derniers jours, l'intérêt du FC Barcelone et surtout de l'OM avait également filtré. Il faut dire que Jorge Sampaoli, qui connaît très bien le marché brésilien, espère attirer Danilo pour remplacer Boubacar Kamara dont le contrat s'achève le 30 juin.