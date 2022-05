Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a pris les devants pour le successeur de Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 1h45 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Darwin Nunez. Et malgré une concurrence des plus féroces sur ce dossier, le club de la capitale serait le club le mieux placé pour s'offrir les services de l'attaquant de Benfica.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors que son numéro 7 a un accord de principe avec le Real Madrid depuis le mois de janvier - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le club de la capitale s'activerait en coulisses depuis plusieurs semaines pour dénicher son éventuel successeur. Dans cette optique, le PSG aurait coché le nom de Darwin Nunez. Et à en croire la presse espagnole, l'écurie parisienne serait en très bonne posture pour rafler la mise sur ce dossier.

Le PSG en pole position pour Darwin Nunez ?

Selon les informations d' AS , le PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le recrutement de Darwin Nunez. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi devrait se frotter à Arsenal - s'il se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions - Liverpool, Manchester City, l'Atlético de Madrid, au FC Barcelone et au Bayern. Toutefois, le PSG aurait toutes les raisons de rester serein, puisqu'il serait actuellement le club le mieux placé pour recruter l'attaquant de Benfica.