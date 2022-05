Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est toujours en grand danger pour Paqueta !

Publié le 21 mai 2022 à 1h15 par Thibault Morlain

Alors que Leonardo aimerait bien faire venir Lucas Paqueta au PSG cet été, cela serait sans compter sur Newcastle.

Cet été, Lucas Paqueta pourrait bien quitter l’OL, qui pourrait alors récupérer un gros chèque dans l’affaire. Mais qui récupérer le Brésilien ? Depuis plusieurs mois, il est expliqué que Leonardo aimerait retrouver au PSG celui qu’il a recruté au Milan AC. A la recherche de sang neuf au milieu de terrain, le club de la capitale pourrait donc se tourner vers Paqueta, mais attention à la concurrence. Cet hiver, le10sport.com vous avait révélé que Newcastle s’était fait recaler par le joueur de Peter Bosz. Mais l’intérêt des Magpies serait toujours d’actualité.

Newcastle continue ses manoeuvres !

Après avoir recruté Bruno Guimaraes à l’OL cet hiver, Newcastle voudrait désormais recruter Lucas Paqueta. Malgré l’échec de cet hiver, les Magpies ne lâcheraient pas le Brésilien. Selon les informations de But Football Club , le contact n’aurait jamais été rompu et en coulisses, l’opération séduction se poursuivrait pour tenter de convaincre Paqueta de rejoindre St James’ Park cet été. Des émissaires de Newcastle auraient d’ailleurs fait le déplacement pour assister à la rencontre entre l’OL et le FC Nantes.



De quoi convaincre Lucas Paqueta ? Le10sport.com vous avait expliqué qu'après s'être opposé à un départ cet hiver, le joueur de l'OL se posait ses questions pour cet été. Touché par le départ de Bruno Guimaraes, le Brésilien pourrait donc aller le retrouver à Newcastle...