Mercato - PSG : Un transfert de taille prend forme pour cet été !

Alors qu’Alphonse Aréola a défendu les couleurs de West Ham cette saison, le club anglais souhaiterait conserver le portier à l’issue de son prêt.

Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, Alphonse Aréola a été prêté à West Ham mais a vécu une saison particulière. S’il a été titulaire en Europa League, FA Cup et EFL Cup, le gardien de 27 ans n’est apparu qu’à une seule reprise en championnat. En effet, Lukasz Fabianski lui a été préféré en Premier League, mais le Polonais fera bientôt ses valises. Son contrat prendra fin le 30 juin prochain, et les Hammers souhaiteraient conserver le Français pour pallier ce départ.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, West Ham envisage effectivement de conserver Alphonse Aréola la saison prochaine, et des négociations seraient déjà en cours avec l’entourage du Français. Les Hammers pourraient tenter de prolonger son prêt, mais pourraient également lever son option d’achat, avoisinant 13M€.

