Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Di Maria, un autre départ à 0€ est acté !

Publié le 20 mai 2022 à 22h45 par La rédaction

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain prendra fin le 30 juin prochain, Alexandre Letellier va quitter la capitale, comme il l’a annoncé sur son compte Instagram.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de gardiens. En effet, le club de la capitale compte Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Garissone Innocent ou encore Denis Franchi dans ses rangs, tandis qu’Alphonse Areola et Sergio Rico ont été prêtés. Alors que le PSG devrait dégraisser à ce poste lors du mercato estival, les deux derniers cités pourraient être vendus très prochainement. Et le club de la capitale va enregistrer le départ d'un autre portier, à l'issue de son contrat le 30 juin prochain.

Letellier va quitter le PSG

Sur son compte Instagram , Alexandre Letellier a posté une photo de l’entrainement du jour. Accompagné de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Gianluca Spinelli et Toni Martinez, le portier de 31 ans annonce passer ses derniers instants au Paris Saint-Germain à travers la légende de sa publication : « The last dance » . Après deux saisons passées au club, le Français va donc faire ses valises, à l'instar d'Angel Di Maria, sans avoir disputé le moindre match. Une information confirmée dans la foulée par RMC Sport .