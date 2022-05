Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un revirement d'Al-Khelaïfi pour le départ de Di Maria ?

Publié le 20 mai 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria devrait partir librement et gratuitement cet été. Alors que le club parisien reçoit Metz ce samedi soir au Parc des Princes, la direction rouge et bleu aurait décidé de rendre hommage à El Fideo.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria devrait quitter le PSG et changer de cap. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo disposerait d'une clause pour prolonger d'une saison. Toutefois, la direction du PSG aurait décidé de ne pas la lever. Ainsi, Angel Di Maria devrait jouer son dernier match sous la tunique parisienne ce samedi soir face à Metz. Et pour l'occasion, le club de la capitale prévoirait de lui rendre hommage.

Le PSG va rendre hommage à Angel Di Maria grâce au CUP

Selon les informations de Paris United , le Collectif Ultras Paris (CUP) aurait prévu de rendre hommage à Angel Di Maria ce samedi soir au Parc des Princes. Une décision qui aurait provoqué un revirement du côté du PSG. Alors qu'ils n'auraient pas prévu de festivités pour Angel Di Maria initialement, les dirigeants parisiens auraient finalement changé d'avis en apprenant les intentions du CUP. El Fideo devrait donc avoir droit à son jubilé sur la pelouse du PSG et du côté du virage Auteuil.