Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le rôle du clan Mbappé sur le feuilleton !

Publié le 20 mai 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 mai 2022 à 22h15

Kylian Mbappé serait sur le point de révéler sa décision au grand jour après avoir orchestré l’entièreté du feuilleton selon Romain Molina qui a même affirmé que tout cela était même perçu comme étant un jeu par l’attaquant du PSG et son entourage.

Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat au PSG à en croire les informations de The Athletic , d’ Eurosport España ou encore et surtout du journaliste Gianluca Di Marzio, le PSG serait plus proche que jamais de prolonger le contrat du champion du monde tricolore. En effet, après avoir formulé une offre pharaonique et inédite dans l’histoire du football mondial, avec une prime à la signature de 300M€ et un salaire annuel de 100M€. Et ce feuilleton qui a duré plus d’un an aurait été entièrement orchestré par le clan Mbappé.

Le clan Mbappé à l’origine du feuilleton Mbappé ?

C’est en effet la bombe lâchée par Romain Molina par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube . Selon ses informations, cette orchestration du feuilleton aurait tout simplement été un jeu pour Kylian Mbappé et son entourage et son séjour à Madrid dernièrement aurait été l’un des ultimes éléments phares de la supercherie qui ferait rire le clan Mbappé qui s’amuserait de voir le traitement médiatique autour de l’avenir du joueur. En effet, le clan Mbappé aurait utilisé l’offre initiale du Real Madrid pour faire augmenter l’offre du PSG et vice-versa par la suite. À ce jour, les deux accords révélés par la mère de Kylian Mbappé à savoir Fayza Lamari, seraient des offres historiquement élevées et ce serait même du jamais.