Un clash à 600M€ à cause de Neymar !

Au Real Madrid, Viniicius Jr partage désormais son statut de star, qui n’est plus incontesté, avec Kylian Mbappé. En parallèle, et alors que le contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr touche à sa fin, la Saudi Pro League est prête à casser sa tirelire en offrant 200M€ par an à Vinicius Jr afin de faire de lui la nouvelle tête de gondole du projet. Mais à cause de Neymar, le Brésilien se montrerait réticent sur la durée.

Vinicius Jr (24 ans) brille au Real Madrid depuis près de trois ans désormais. Il devait même être sacré Ballon d’or 2024 du point de vue du club merengue qui avait décidé de boycotter la cérémonie en octobre dernier en apprenant que Rodri allait rafler la récompense suprême. Ses performances lui avaient valu une prolongation de contrat jusqu’à l’été 2027 il y a un an et demi de cela.

«Il a fait comprendre aux Saoudiens qu'il ne resterait que deux ou trois ans au maximum»

Depuis, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid et a touché un sacré pactole par le biais d’une prime à la signature ainsi qu’un bonus de fidélité selon Ok Diario, dirigé par le journaliste Eduardo Inda qui était de la partie sur le plateau d’El Chiringuito lundi soir. Et l’Arabie saoudite est bel et bien sur les rangs avec la Saudi Pro League pour attirer l’une des stars du football mondial. « Dans ce double jeu entre Vinicius et le Real Madrid et l'Arabie saoudite, il a fait comprendre aux Saoudiens qu'il ne resterait que deux ou trois ans au maximum parce qu'il veut revenir en Europe et réussir à nouveau. L'Arabie saoudite veut lui offrir un contrat de cinq ans ».

Vinicius Jr traumatisé par Neymar ?

Selon le directeur d’Ok Diario, Vinicius Jr ne voudrait que trois saisons et pas une de plus en Saudi Pro League avec un pont d’or à 200M€ par an avant de revenir en Europe à 27 ans pour continuer à gagner sur le Vieux Continent. A cause de la mauvaise expérience de Neymar à Al-Hilal où son contrat a finalement été rompu, Vinicius Jr ne voudrait pour rien au monde vivre la même épreuve que son compatriote en Arabie saoudite. Le ton est donné.