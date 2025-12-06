OM : Cette rupture brutale a provoqué son transfert !

Amadou Diawara

Formé au LOSC, Benjamin Pavard a été mis au placard par Frédéric Antonetti. Contraint de se trouver un nouveau club pour relancer sa carrière, l'actuel pensionnaire de l'OM a migré vers l'Allemagne, du côté de Stuttgart. Interrogé ce vendredi, Frédéric Pavard est revenu sur ce mauvais souvenir de son fils.

Benjamin Pavard a fait ses premiers pas de footballeur au LOSC. Formé chez les Dogues, l'international français a vécu un moment très difficile à Lille. En effet, Benjamin Pavard (29 ans) a été mis au placard par Frédéric Antonetti, et ce, avant d'être transféré à Stuttgart durant l'été 2016. Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Frédéric Pavard a lâché toutes ses vérités sur cette mauvaise passe de son fils.

«Ce n'est pas forcément son meilleur souvenir» « On imagine que l'épisode au LOSC, avec Frédéric Antonetti, a pu marquer les esprits dans votre famille... Ce n'est pas forcément son meilleur souvenir. Mais, à la fois, quelque part, c'est grâce à lui qu'il est parti à Stuttgart (il sourit). À l'époque, je disais plutôt "à cause", maintenant, je dis "grâce". Comme quoi, il n'y a rien de définitif. Ce sont des épreuves à passer. Personne n'a le même chemin », a confié Frédéric Pavard, avant d'en rajouter une couche.