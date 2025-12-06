OM : Cette rupture brutale a provoqué son transfert !

Formé au LOSC, Benjamin Pavard a été mis au placard par Frédéric Antonetti. Contraint de se trouver un nouveau club pour relancer sa carrière, l'actuel pensionnaire de l'OM a migré vers l'Allemagne, du côté de Stuttgart. Interrogé ce vendredi, Frédéric Pavard est revenu sur ce mauvais souvenir de son fils.
Benjamin Pavard a fait ses premiers pas de footballeur au LOSC. Formé chez les Dogues, l'international français a vécu un moment très difficile à Lille. En effet, Benjamin Pavard (29 ans) a été mis au placard par Frédéric Antonetti, et ce, avant d'être transféré à Stuttgart durant l'été 2016. Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Frédéric Pavard a lâché toutes ses vérités sur cette mauvaise passe de son fils.
«Ce n'est pas forcément son meilleur souvenir»
« On imagine que l'épisode au LOSC, avec Frédéric Antonetti, a pu marquer les esprits dans votre famille... Ce n'est pas forcément son meilleur souvenir. Mais, à la fois, quelque part, c'est grâce à lui qu'il est parti à Stuttgart (il sourit). À l'époque, je disais plutôt "à cause", maintenant, je dis "grâce". Comme quoi, il n'y a rien de définitif. Ce sont des épreuves à passer. Personne n'a le même chemin », a confié Frédéric Pavard, avant d'en rajouter une couche.
«On a eu la chance que Stuttgart se manifeste à ce moment-là»
« Regardez (Olivier) Giroud qui arrive tard dans le football, regardez (Jean-Pierre) Papin qui a eu aussi son chemin, (Antoine) Griezmann n'a été pris par aucun club en France... Il n'y a aucun chemin identique. Mais il y a des rencontres. Nous, on a eu la chance que Stuttgart se manifeste à ce moment-là. Au LOSC, quand il était avec la réserve, il fait un jour un match contre les U21 de Manchester City. Le coach de l'équipe première (René Girard) était là. Il l'a vu. Il y avait un blessé à ce moment-là. Il l'a pris (Pavard fait son premier match en pro ensuite à Nantes, en janvier 2015)... Ce sont des rencontres, des instants, où il faut être bon à tel moment... », a conclu le père de Benjamin Pavard.