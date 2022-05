Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une réponse pour un ancien du Real Madrid !

Publié le 21 mai 2022 à 7h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit passé par le Real Madrid, Alvaro Morata intéresserait le FC Barcelone. Cependant, le président Joan Laporta demeure dans le flou quant à la disponibilité de l’attaquant de l’Atletico de Madrid pour un transfert comme son homologue Enrique Cerezo l’a souligné ces dernières heures.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta semblerait en pincer pour un ex-attaquant du Real Madrid, club historiquement rival du Barça . Contractuellement lié à l’Atletico de Madrid, Alvaro Morata est cependant prêté à la Juventus. Néanmoins, son avenir reste flou. Après avoir été annoncé comme étant une piste hivernale du FC Barcelone, Morata figurerait toujours dans les petits papiers du Barça . Mais selon le président de l’Atletico, le suspense va demeurer entier pour l’avenir d’Alvaro Morata.

« C'est notre joueur, mais je ne sais pas ce qui va se passer »

« Il y aura des signatures et les départs seront décidés par l’entraîneur et le staff » . a dans un premier temps confié Enrique Cerezo lors du forum organisé par l’ISDE ce vendredi et dans des propos rapportés par SPORT avant de tenir le discours suivant sur le feuilleton Alvaro Morata. « La vérité est que je ne sais pas ce qui va lui arriver. C'est notre joueur, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la Juventus va le garder ou pas. Nous ne savons pas ». a assuré le président de l’Atletico de Madrid. Le FC Barcelone sait donc à quoi s’en tenir…