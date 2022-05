Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Leonardo... à cause de Kylian Mbappé ?

Publié le 21 mai 2022 à 0h15 par Thomas Bourseau

Bien que Leonardo ait fait part de sa volonté de poursuivre au PSG en avril dernier, la potentielle prolongation de contrat de Kylian Mbappé pourrait bien sonner le glas de l’aventure du directeur sportif du Paris Saint-Germain.

« Si j’ai envie de rester ? (il rit) Je pense que c'est difficile avec moi, et impossible sans moi. Non, je plaisante, ce n'est pas ma phrase. Est-ce que j'ai envie ? Oui, j'ai envie bien sûr, sinon je ne serais pas là. Moi j'ai toujours envie honnêtement. Je ne manque pas d'énergie, ni d'envie. Après, je pense que j'ai commis des erreurs, des erreurs qu'on doit assumer ». Voici le message que Leonardo faisait passer à Canal+ le 23 avril dernier au soir, après le dixième titre de champion de France raflé par le PSG. Néanmoins, la position du directeur sportif du Paris Saint-Germain semblerait bien être fragilisée comme ESPN le révélait dernièrement alors que des pistes telles que Michael Edwards et Andrea Berta seraient prises en considération en coulisse afin de remplacer Leonardo.

Kylian Mbappé pourrait compromettre la position de Leonardo !

Néanmoins, une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui semblerait être bien partie à en croire différents médias et dont Sky Sport par le biais de son journaliste Gianluca Di Marzio, pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l’avenir de Leonardo au PSG. C’est du moins l’information soumise par Romain Molina ce vendredi soir sur sa chaîne YouTube . Alors qu’on aurait promis à Kylian Mbappé qu’il aurait son mot à dire sur le recrutement du PSG, le rôle de Leonardo qui n’est autre que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, serait inéluctablement diminué…