Mercato - PSG : Mbappé face à un gros dilemme pour son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 23h20 par La rédaction

OK Diario révèle une anecdote sur la fascination de Kylian Mbappe pour le Bernanbeu. Analyse.

Ces dernières heures, le média OK Diario révèle une anecdote au sujet de Kylian Mbappe, ce dernier ayant confié sa fascination pour le Santiago Bernabeu à des membres du staff de Pochettino après le huitième de finale retour de C1 disputé à Madrid.

Le fait qu’il veuille évoluer à Madrid est acté

Cela pourrait-il avoir une incidence dans la future destination de Kylian Mbappe ? Pas vraiment. Tout le monde sait que Mbappe souhaite évoluer au Real Madrid un jour, et sa fascination pour le Bernabeu ne constitue qu’une pierre de l’édifice. Non, le véritable enjeu dans le choix de Kylian Mbappe est aujourd’hui de savoir s’il reste un an ou deux de plus à Paris, avec la capacité de faire l’équipe dont il rêve, ou de rejoindre dès maintenant le Real Madrid. De la réponse à cette question dépend aujourd’hui la destination de l’attaquant tricolore.