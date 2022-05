Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un énorme ménage estival !

Publié le 20 mai 2022 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2022 à 23h32

Alors que le FC Barcelone devrait se séparer de plusieurs éléments lors du mercato estival, Xavi aurait déjà fait savoir à quatre joueurs qu’il ne comptait pas sur eux.

Le mercato estival du FC Barcelone devrait être agité dans les deux sens. En effet, Joan Laporta veut offrir à Xavi un effectif compétitif à tous les niveaux, et se montre déjà actif pour cela. Cependant, alors que le Barça souhaite enregistrer plusieurs arrivées, de nombreux départs seront également nécessaires. Alors que l’ouverture du marché approche à grand pas, l’entraineur blaugrana aurait déjà informé certains joueurs de ses intentions.

Xavi ne compte pas sur plusieurs joueurs

Selon les informations de Mundo Deportivo , Xavi aurait expliqué à Oscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite qu’ils ne rentraient pas dans ses plans en vue de la saison prochaine. Le tacticien espagnol n’aurait pas encore rencontré Neto, Adama Traoré et Luuk de Jong, mais ces derniers savent que leur sort est le même. Annoncés sur le départ, Sergino Dest, Clément Lenglet et Memphis Depay pourraient quant à eux être conservés, et tout dépendrait de leur capacité à jouer.