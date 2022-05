Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fait tapis pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

En plus de lui offrir un contrat en or au PSG, les propriétaires qataris lui auraient donné carte blanche sur le recrutement afin qu’il soit incité à prolonger son aventure au Paris Saint-Germain.

Après de longs mois de spéculations, de discussions et de témoignages dans la presse, il se pourrait que le feuilleton Kylian Mbappé connaisse son dénouement ce week-end, soit samedi soir d’après RMC Sport avec l’annonce de l’attaquant du PSG ou dimanche matin pour l’émission Téléfoot . Cela se joue entre une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain ou une signature au Real Madrid. D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, il y aurait de fortes chances que Kylian Mbappé prolonge son contrat au PSG.

Le PSG aurait donné carte blanche à Mbappé !

Hormis l’offre pharaonique avec un salaire annuel de 100M€ et une prime à la signature de 300M€ comme cela a été révélé par Eurosport España , le Qatar n’aurait absolument pas lésiné sur autre chose que les moyens financiers pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG. D’après les informations de Romain Molina, communiquées sur sa chaîne YouTube , les propriétaires qataris auraient en effet demandé à Kylian Mbappé et à son entourage quels joueurs il aimerait voir évoluer au PSG afin de l’inciter à s’engager dans le projet sportif du Paris Saint-Germain. Ce ne seraient pas des rumeurs et Mbappé se serait rapproché du statut que Lionel Messi avait au FC Barcelone.