Mercato - PSG : Pour Neymar, les cartes sont redistribuées !

Foot - Mercato - PSG

Certes, Neymar semblait encore intouchable il y a peu, lui qui a prolongé son contrat en mai 2021 jusqu’en 2025. Néanmoins, le comité de direction du PSG songerait à l’impensable pour le mercato estival, à savoir placer Neymar sur la liste des transferts…

Il s’en est passé des choses depuis l’élimination prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions au Santiago Bernabeu le 9 mars dernier. Dans la foulée, il était question d’un grand nettoyage de printemps, mais qui allait prendre place lors du mercato estival, afin de redessiner les contours de l’effectif du PSG. Neymar était annoncé comme potentiel sacrifié bien que le10sport.com vous ait révélé le 15 mars dernier qu’il n’était pas question d’un transfert de la star auriverde cet été.

Cependant, la donne aurait changé depuis. C’est du moins la tendance dessinée par Marca . À en croire le quotidien madrilène, Neymar pourrait bien avoir disputé son dernier match en tant que numéro 10 du PSG samedi soir au Parc des princes pour la réception de Metz. En effet, en plus d’Angel Di Maria qui quitte le club parisien libre de tout contrat, un départ de Neymar ne serait absolument pas écarté par le comité de direction du PSG puisque les décideurs parisiens seraient prêts à le placer sur la liste des transferts pour le mercato estival. Le ton est donné.

🙌❤️💙Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.