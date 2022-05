Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar !

Foot - Mercato - PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Neymar ne serait pas assuré de porter les couleurs du PSG la saison prochaine. Selon la presse espagnole, le club de la capitale envisagerait de placer son numéro 10 sur le marché cet été. Toutefois, le PSG devrait avoir du mal à boucler le départ de Neymar.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé fort sur le marché en s'offrant les services de Neymar. Alors qu'elle faisait le plus grand bonheur du FC Barcelone, la star brésilienne a fui la Catalogne pour tenter une nouvelle expérience à Paris. Pour rafler la mise, le PSG n'a pas lésiné sur les moyens, puisqu'il a fait sauter la clause libératoire fixée à 222M€ de Neymar. Et alors que son numéro 10 aurait pu lui filer entre les doigts à plusieurs reprises ces dernières saisons, Nasser Al-Khelaïfi envisagerait cette fois de le pousser vers la sortie.

Selon les informations de Marca , Neymar pourrait jouer son dernier match avec le PSG ce samedi soir, à l'instar d'Angel Di Maria, qui va partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, la direction parisienne envisagerait de placer son numéro 10 sur le marché cet été. Toutefois, il serait compliqué pour le PSG de finaliser le transfert de Neymar lors de la prochaine fenêtre de transferts. Affaire à suivre...

🙌❤️💙Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.