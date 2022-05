Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a tout tenté pour Boubacar Kamara…

Libre de tout contrat le 30 juin, Boubacar Kamara aurait reçu plusieurs propositions de la part de l’OM, sans jamais trouver d’accord. Même si l’on espère toujours un changement de dernière minute en interne, on s’est fait à l’idée d’un départ.

Si l'OM espère conclure plusieurs départs cet été afin de renflouer les caisses du club, un est déjà bouclé mais ne rapportera rien à Frank McCourt… En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara pourrait s’engager gratuitement dans les prochains jours avec l’Atlético de Madrid. Auteur d’une excellente saison et convoqué avec les Bleus pour la première fois, le natif de Marseille est bien parti pour découvrir autre chose. Pourtant, Pablo Longoria aura multiplié les tentatives pour le conserver…

L’OM s’est fait à l’idée d’un départ

A en croire les informations de La Provence , malgré plusieurs propositions, l’OM et Kamara n’auraient jamais trouvé d’accord. En interne, on espère toujours un changement de dernière minute même si on s’est déjà fait à l’idée d’un départ. Cependant, l’OM apprécie son dévouement, lui qui n’a jamais triché sur ces derniers mois et qui a continué de tout donner pour son club formateur, ne se souciant pas des blessures qui auraient pu lui fermer des portes pour son avenir.