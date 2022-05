Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une idée pour oublier Boubacar Kamara !

Publié le 19 mai 2022 à 20h45 par La rédaction

Désireux de trouver le successeur de Boubacar Kamara le plus rapidement possible, Pablo Longoria aurait identifié une cible au Brésil.

L’Olympique de Marseille va avoir fort à faire pour trouver le successeur de Boubacar Kamara. En effet, depuis sa première apparition professionnelle en cCoupe de France face à Sochaux en 2016, le minot marseillais est monté en puissance au fil des années, au point de devenir un élément clé de l’effectif lors de la saison 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, la fin de l’histoire est proche entre le joueur de 22 ans et son club formateur. Son contrat prendra fin le 30 juin prochain, et Kamara devrait bel et bien quitter la cité phocéenne, probablement pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Toutefois, Pablo Longoria pourrait déjà avoir trouvé son remplaçant.

Marseille a identifié une piste au Brésil