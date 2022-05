Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Salah !

Publié le 19 mai 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG penserait à Mohamed Salah pour le remplacer. Cependant, le transfert de l’Égyptien vers la capitale pourrait être compromis puisque les positions entre lui et Liverpool seraient en train de se rapprocher concernant une prolongation.

À l’approche du mercato estival, la situation de Kylian Mbappé n’est toujours pas claire. L’international tricolore n’a toujours pris aucune décision pour son avenir alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme en juin prochain et que le Real Madrid s’intéresse fortement à lui. Même si le club de la capitale ne compte rien lâcher pour prolonger Kylian Mbappé comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité, la direction parisienne se préparerait tout de même au pire en scrutant le marché des transferts à la recherche d’un successeur. Dans cette optique, le PSG aurait placé le nom de Mohamed Salah sur sa liste. L’ailier de 29 ans n’a toujours pas prolongé avec Liverpool alors que son contrat expire en juin 2023. Mais les négociations avanceraient dans le bon sens pour les Reds .

C'est mort pour Salah ? Mais avec Mané...