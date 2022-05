Mercato - Barcelone : Laporta reçoit encore un terrible message pour Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Tandis que le FC Barcelone travaille pour faire venir Robert Lewandowski cet été, du côté du Bayern Munich, on a encore été très clair à propos d’un transfert du Polonais.

Le feuilleton Robert Lewandowski fait de plus en plus parler sur le marché des transferts. Cela a été officialisé par le Polonais en personne, il ne veut pas prolonger avec le Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en 2023, il met ainsi la pression sur sa direction pour partir cet été, ayant pour objectif de rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, en Bavière, on se montre intransigeant concernant Lewandowski. A chaque sortie, les dirigeants du Bayern Munich le répète : le buteur de Julian Nagelsmann n’est pas à vendre.

Et pour Welt Am Sonntag , Oliver Kahn, président du Bayern Munich, en a rajouté une couche, envoyant alors un message très clair au FC Barcelone pour Robert Lewandowski. « A quel prix le Bayern envisagerait-il de vendre Lewandowski ? Cette question ne se pose pas. Robert Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023 et il va le respecter ».

At which transfer fee would Bayern consider selling Robert Lewandowski'Oliver Kahn in an interview with @julienwolffwelt/@WELTAMSONNTAG: "This question does not arise. Robert Lewandowski has a contract until 2023, and he will fulfill it" pic.twitter.com/2YxP32c4Vs