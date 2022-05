Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante du Bayern sur le prix de Lewandowski !

Publié le 21 mai 2022 à 13h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski voudrait partir dès cet été. Alors que le FC Barcelone serait en embuscade, Oliver Kahn a fait clairement savoir qu'il ne vendra son numéro 9 à aucun prix lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, Robert Lewandowski aurait pris une grande décision quant à son avenir. Plutôt que de partir librement et gratuitement dans un an, le buteur polonais aimerait être vendu dès cet été. Et alors que le FC Barcelone serait à l'affût pour le recruter, Robert Lewandowski serait emballé par l'idée d'évoluer au Camp Nou et de vivre en Catalogne. Toutefois, le Bayern compte bien se muer en trouble-fête sur ce dossier.

«Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023, et il le remplira»

Lors d'un entretien accordé à Welt Am Sonntag , Oliver Kahn a expliqué clairement qu'il ne comptait pas vendre Robert Lewandowski cette été, et ce, peu importe le prix. « A quelle indemnité de transfert le Bayern envisagerait-il de vendre Robert Lewandowski ? Cette question ne se pose pas. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023, et il le remplira » , a affirmé le PDG du Bayern.