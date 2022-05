Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce un gros départ !

Publié le 21 mai 2022 à 11h00 par La rédaction

Avec un contrat se terminant en juin, l’histoire va prendre fin entre le club Merengue et le milieu de terrain Isco. En conférence de presse, Carlos Ancelotti, lui a souhaité le meilleur pour la suite.

C’est acté, Isco ne sera pas Madrilène l’année prochaine. Après plus de 350 matchs avec le Real Madrid, le contrat actuel d’Isco expire en juin et le Real ne souhaite pas prolonger son international Espagnol, trop souvent mis sur la touche ces derniers temps. La séparation, inévitable, conduirait le joueur à négocier un contrat avec le Séville FC afin d’y retrouver son ancien coach, Julen Lopetegui.

«Je lui souhaite tout le meilleur»

En conférence de presse, son entraîneur actuel, Carlos Ancelotti, a dit au revoir à son milieu de terrain : « Nous en avons parlé avant le match. Il a fait ses débuts pour Madrid, avant le Betis et a marqué un but de la tête. Et il dit au revoir avec Madrid contre le Betis . Il a eu une carrière fantastique et a joué un rôle clé dans les grandes réalisations du Real Madrid. Je pense que Francisco aurait pu faire plus, oui, mais je pense qu'il a été une pièce importante pour cette équipe. Il a joué beaucoup de matchs importants, des finales, il a toujours concouru avec beaucoup de qualité… Je lui souhaite tout le meilleur. »