Mercato - Barcelone : Robert Lewandowski prêt à aller au clash ? La réponse !

Même s’il souhaite quitter le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski voudrait faire les choses correctement et n’envisagerait absolument pas de faire une grève si jamais les choses traînent.

Le dossier Lewandowski a pris un autre tournant la semaine dernière. Après le match nul concédé sur la pelouse de Wolfsburg, l’attaquant polonais a jeté un froid sur son avenir au Bayern Munich : « Je peux confirmer que j’ai informé Hasan (Salihamidzic, directeur sportif du Bayern NDLR) que j’ai pris ma décision et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern ». Toujours en quête d’un attaquant, le FC Barcelone est le club le mieux placé dans ce dossier.

Intérêt réciproque pour Robert Lewandowski ! Mais d’après les informations de SPORT1 , le buteur du Bayern Munich voudrait les choses bien et quitter correctement le club bavarois. Si jamais aucun accord n’est trouvé entre le FC Barcelone et le Bayern, Lewandowski n’envisagerait absolument pas de faire une grève. Après sept années passées en Bavière, l’ancien joueur de Dortmund ne veut pas ternir la fin de cette très belle histoire.

