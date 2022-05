Mercato - Barcelone : Le clan Lewandowski a pris sa décision !

Foot - Mercato - Barcelone

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski continue de s’en rapprocher. Sa femme voudrait elle aussi quitter l’Allemagne puisqu’ils ont déjà une maison en Espagne.

Après sept ans passés au Bayern Munich où il aura tout gagné, Robert Lewandowski a pris la décision de quitter le club bavarois. A la recherche d’un numéro 9, le FC Barcelone fait office de grand favori pour attirer l’international polonais. Si certaines sources annonçaient un accord entre Lewandowski et le Barça, on est encore loin d’être sur la même longueur d’ondes avec le Bayern Munich. De son côté, le clan Lewandowski est sûr de sa décision.

D’après les informations de SPORT1 , la femme de Robert Lewandowski aimerait elle aussi quitter l’Allemagne. Ils ont une maison en Espagne et c’est pour cette raison que la rumeur Chelsea ne vaudrait rien à leurs yeux. Afin de se préparer au mieux, l’attaquant du Bayern Munich souhaiterait être transféré au FC Barcelone avant le début de la préparation estivale afin d’être apte le plus vite possible.

