Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a un énorme atout pour Robert Lewandowski !

Publié le 21 mai 2022 à 11h45 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski est une priorité pour le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Et à en croire la presse polonaise, le club de la capitale aurait un allié de taille sur ce dossier : Pini Zahavi.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le club de la capitale a identifié ses priorités pour la potentielle succession de son numéro 7 il y a plusieurs semaines. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois d'aout, Erling Haaland était la grande priorité du PSG pour l'après-Mbappé, mais le buteur du Borussia Dortmund s'est finalement engagé en faveur de Manchester City. En plan B, Leonardo a identifié le profil de Robert Lewandowski. Et grâce à Pini Zahavi, le directeur sportif du PSG pourrait voir l'arrivée du Polonais à Paris être facilitée.

Le transfert de Lewandowski débloquée par Pini Zahavi ?

Selon les informations du média polonais TVP Sport , le PSG s'activerait en coulisses et ferait le maximum pour prolonger Kylian Mbappé. D'ailleurs, le club de la capitale aurait formulé une offre XXL à son numéro 7 pour le convaincre de parapher un nouveau bail à Paris. De son côté, Robert Lewandowski pourrait se laisser tenter par un départ au PSG pour y obtenir de gros résultats, même si ce scénario serait plus facile à imaginer si Kylian Mbappé venait à rester. Et pour rafler la mise, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait un bel atout. En effet, le club parisien entretiendrait d'excellentes relations avec Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski.