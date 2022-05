Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria adresse un message aux supporters avant son départ !

Publié le 22 mai 2022 à 9h33 par Amadou Diawara

Alors qu'il disputait son dernier match au Parc des Princes, Angel Di Maria a eu droit à un bel hommage de la part des ultras du PSG. Une célébration qui a beaucoup touchée El Fideo.