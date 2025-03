OM : McCourt annonce l'arrivée d'un millionaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Frank McCourt est le propriétaire de l'OM, mais en parallèle, l'Américain mène d'autres projets. Très impliqué dans le monde de la technologie, il a également pour projet de racheter l'application TikTok. Et pour y arriver, McCourt peut compter sur des alliés, lui qui a notamment été rejoint par un millionnaire.

Si on connait Frank McCourt en tant que propriétaire de l'OM, l'Américain, fan de technologies, nourrit de grandes ambitions à côté du club phocéen. Ainsi, au cours des derniers mois, on a notamment pu apprendre son envie de racheter l'application TikTok. Un projet à propos duquel on en apprend plus ce lundi avec l'annonce de McCourt sur l'arrivée d'un millionnaire à ses côtés.

McCourt épaulé par Alexis Ohanian

Désormais, à ses côtés, Frank McCourt va pouvoir compter sur Alexis Ohanian, nommé conseiller stratégique spécialisé dans les réseaux sociaux. Le nouvel associé du propriétaire de l'OM est notamment connu pour être l'un des fondateurs de Reddit, qu'il a ensuite revendu. Ohanian est par ailleurs le mari de l'ex-joueuse de tennis reconnue à travers le monde, Serena Williams.

« Nous aider à valider, mais aussi à socialiser ce que nous faisons »

« Il dispose d'un large portefeuille d'expériences (...) qui lui ont permis de comprendre où en étaient les réseaux sociaux, et, je pense, de bien comprendre leur évolution. Il peut surtout nous aider à valider, mais aussi à socialiser ce que nous faisons. D'une part, il s'agit d'un projet qui s'appuie sur une technologie très sophistiquée et qui s'adresse donc à un public très spécifique lorsqu'il s'agit de démontrer la validité de cette technologie, son fonctionnement et sa nécessité. Et il y a un public totalement différent, qui est essentiellement composé de non technologues, qui sont concernés par cette technologie plus qu'ils ne le pensent », a notamment expliqué Frank McCourt, rapporté par Les Echos, suite à l'arrivée d'Alexis Ohanian.