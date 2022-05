Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la prolongation de Mbappé, deux internationaux envisagent de débarquer !

Publié le 22 mai 2022 à 7h45 par La rédaction

La prolongation de Kylian Mbappé pourrait aider le Paris Saint-Germain à attirer certaines cibles, notamment Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé, qui veulent jouer avec leur compatriote.

Le Paris Saint-Germain va désormais pouvoir entamer sa reconstruction. Le dossier Kylian Mbappé, qui tenait en haleine le monde du football, est terminé, et l’international français a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Nasser Al-Khelaïfi peut donc se pencher sur le recrutement estival, et de nombreuses pistes ont été activées. Le club de la capitale a coché plusieurs noms sur ses tablettes, notamment ceux de deux internationaux français, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé, qui pourraient maintenant faire du champion de France leur priorité.

Tchouaméni et Dembélé attendaient la décision de Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, le mercato estival du club de la capitale pourrait réellement se lancer. En effet, selon les informations du Parisien , Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé attendaient que le Bondynois prenne une décision pour son avenir. Les deux joueurs souhaiteraient évoluer aux côtés de leur coéquipier en équipe de France, et pourraient désormais décider de rejoindre le PSG.