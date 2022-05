Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar savoure la décision de Kylian Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 22h15 par La rédaction

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation avec le PSG, de quoi ravir Neymar.

Promis au Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement décidé de renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Le club de la capitale a finalement trouvé les bons arguments pour inciter Mbappé à recaler le Real Madrid, qui partait pourtant avec un avantage de taille après les envies de départ du joueur l’été dernier. Ce samedi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie à l’idée d’annoncer la prolongation de sa star. « En prolongeant avec le Paris Saint-Germain, il devient la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains. Je suis très fier et très heureux », s’est réjoui le président du PSG, et il en est de même pour Neymar.

« C’est le présent et le futur du PSG »

Interrogé par Prime Vidéo sur la prolongation de Kylian Mbappé durant la mi-temps du match entre le PSG et le FC Metz, Neymar a affiché sa joie à l’idée de voir son coéquipier rester dans la capitale : « Kylian Mbappé est un crack. C’est le présent et le futur du PSG. Je suis très content, en tant que coéquipier et ami, qu’il reste. On espère accomplir de grandes choses avec dans le futur. »