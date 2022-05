Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme joie d’Al-Khelaïfi après la prolongation de Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 21h10 par Bernard Colas mis à jour le 21 mai 2022 à 21h11

Ce samedi soir, le PSG a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie au moment d’annoncer la nouvelle.

« Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison . » Ce samedi avant le coup d’envoi face à Metz, Kylian Mbappé a révélé devant le public du Parc des Princes qu’il avait décidé de prolonger avec le PSG, et ce malgré l'intérêt du Real Madrid. C’est désormais officiel, le Bondynois est engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2025, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.

« Kylian Mbappé va continuer à écrire l’histoire avec nous »

Avant que Kylian Mbappé prenne la parole, c’est le président du PSG qui a souhaité annoncer en personne la prolongation de son numéro 7. « Kylian Mbappé va rester jusqu’en 2025. Il croit en notre projet depuis le premier jour et va continuer à écrire l’histoire avec nous. Je remercie Kylian et sa famille. Je vous remercie également, les supporters en France et dans le monde entier. Je remercie toute les équipes et la famille du PSG », a savouré Nasser Al-Khelaïfi ce samedi soir.