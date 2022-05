Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup se prépare avec Luis Campos !

Publié le 21 mai 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2022 à 20h16

Alors que la seconde expérience de Leonardo en tant que directeur sportif du PSG semble approcher de son terme, Luis Campos serait l'une des pistes pour lui succéder.

Le Paris Saint-Germain pourrait être totalement différent à l’issue du mercato estival. En effet, lassé de subir des échecs en Ligue des champions, le club de la capitale compte tout mettre en œuvre pour accomplir ses objectifs, et plusieurs personnes devraient faire leurs valises. Si certains joueurs seront poussés vers la sortie, d'autres membres du PSG n’y échapperont pas, avec Leonardo en tête de liste. Le directeur sportif brésilien ne ferait pas l’unanimité au PSG, qui aurait même déjà une piste pour sa succession.

Luis Campos est le favori pour succéder à Leonardo

Selon les informations du Parisien et de RMC Sport , confirmant les précédentes révélations d' ESPN , le Paris Saint-Germain travaille déjà pour trouver le successeur de Leonardo, et un favori se dégagerait, en la personne de Luis Campos. En effet, ce dernier était présent à l’AS Monaco durant les débuts de Kylian Mbappé et entretient d’excellents liens avec l’international français, ce qui ferait de lui le candidat numéro 1 pour le poste de directeur sportif du PSG.