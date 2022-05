Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour les départs de Leonardo et Pochettino !

Publié le 21 mai 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Alors que de grands changements se préparent au sein du PSG, avec les départs probables de Leonardo et Mauricio Pochettino, plusieurs décisions devraient être prises la semaine prochaine.

Proche de la sortie, Kylian Mbappé va finalement prolonger avec le PSG. L’international français a décidé de recaler le Real Madrid afin de rester dans la capitale française. D’après les informations de RMC , le numéro 7 a déjà signé son nouveau bail avec le PSG, lui permettant d’être lié à l’écurie parisienne jusqu’en 2025. Désormais, l’état-major qatari va pouvoir se concentrer sur les changements qu’il souhaite mettre en place en interne, et cela pourrait intervenir rapidement.

Pochettino, Leonardo… Un changement total décidé la semaine prochaine