Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé au cœur d’un scandale ?

Publié le 21 mai 2022 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 21 mai 2022 à 20h34

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé va finalement prolonger avec le Paris Saint-Germain. Une nouvelle qui ne passe pas en Espagne, où la Liga envisage de déposer un recours.

Désireux de quitter le PSG pour le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a changé d’avis pour le plus grand plaisir des supporters parisiens. Après avoir trouvé un accord avec les deux clubs, l’international français a décidé de renouveler son bail avec le PSG, et le nouveau contrat serait déjà signé à en croire RMC . Désormais, tout le monde attend l’officialisation de cette prolongation qui semblait pourtant encore impossible à voir le jour il y a quelques mois, un véritable coup de massue pour le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, la confiance était grande concernant la signature de Kylian Mbappé, et ce revers a du mal à passer.

« Une INSULTE au football »

Après avoir levé l’option d’achat de Neymar en 2017, le PSG se retrouve de nouveau dans le collimateur des observateurs espagnols après l’accord trouvé avec Kylian Mbappé. Grâce à cette prolongation, l’attaquant du PSG va toucher un gros chèque et de nombreux montants circulent déjà, même les plus faramineux. Eurosport Espagne annonçait notamment que le PSG pourrait offrir 300 M€ de prime à la signature à Kylian Mbappé, avec un salaire annuel net de 100 M€, du jamais vu. De quoi susciter la colère de Javier Tebas. « Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d'argent (à savoir d'où et comment il les paie) après avoir subi des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c'est une INSULTE au football. Al-Khelaïfi est aussi dangereux que la Super League », a réagi le président de LaLiga, qui ne compte pas en rester là.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

« La Liga n’exclut pas une action en justice contre le PSG »