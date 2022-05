Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Kylian Mbappé prolonge au PSG jusqu’en 2025 !

Publié le 21 mai 2022 à 20h55 par Thomas Bourseau mis à jour le 21 mai 2022 à 20h58

Après plus d’un an de spéculations et de témoignages, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin en ce samedi 21 mai 2022 puisqu’une prolongation de contrat de trois ans a été convenue et confirmée par le président du PSG et le joueur en personne.

Ce samedi soir, quelques minutes avant le coup d’envoi de la 38ème journée de Ligue 1 et la réception du FC Metz au Parc des princes, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se sont tous deux présentés au milieu de la pelouse afin de confirmer tour à tour la tendance qui circulait dans la presse ces dernières heures : Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid et a fait le choix de prolonger son contrat qui prenait fin à l’issue de la saison pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025.