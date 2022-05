Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos envisage déjà un coup hallucinant avec Galtier !

Publié le 21 mai 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait débarquer au PSG. Ce serait en effet la volonté de Luis Campos, pressenti pour prendre la succession de Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain dans les prochains jours…

Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat au PSG pour deux voire trois saisons, ce qui le lierait au club de la capitale au mieux jusqu’en juin 2025. Un véritable échec pour le Real Madrid qui aurait fait du recrutement de Mbappé sa grande priorité estivale. Comme Le Parisien l’a confirmé ce samedi soir, la prolongation de Kylian Mbappé devrait déboucher sur le départ de Leonardo, les deux dossiers étant totalement liés. Et pour le remplacer, les décideurs du PSG auraient une idée précise, à savoir Luis Campos, qui a déjà fait des merveilles à l’AS Monaco et au LOSC par le passé.

Campos penserait à Galtier pour l’après-Pochettino !

D’après les informations divulguées par Le Parisien , Luis Campos aimerait nommer un entraîneur français alors que le PSG était entraîné par un coach étranger depuis 2016 et Unai Emery avant Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. D’ailleurs, Campos apprécierait un profil en particulier, qu’il connaît bien pour l’avoir attiré au LOSC par le passé, à savoir Christophe Galtier. Luis Campos aimerait nommer un coach avec lequel il disposerait d’une belle relation, ce qui serait le cas avec Christophe Galtier. Le profil du manager de l’OGC Nice aurait d’ailleurs circulé dans l’entourage proche du PSG.