Mercato - PSG : La Liga porte plainte contre le PSG après la prolongation de Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

En raison des pertes colossales du PSG ces dernières saisons en plus de la masse salariale XXL du club de la capitale, la Liga estime que le Paris Saint-Germain n’aurait pas pu offrir un contrat assorti d’un salaire augmenté à Mbappé. De quoi pousser l’institution espagnole à déposer une plainte auprès de l’UEFA ce samedi.

Ce samedi 21 mai restera gravé dans la mémoire à court terme des plus fervents supporters du PSG. En effet, alors qu’il y a encore peu un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé semblait s’écrire, le champion du monde tricolore a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a révélé sur la pelouse du Parc des princes ce samedi en amont de la réception du FC Metz. Grâce à une belle prime à la signature, atteignant les 300M€ selon la presse espagnole et un salaire annuel de 100M€ d’après Eurosport España , le PSG a pu conserver Kylian Mbappé. Néanmoins, en raison des 220M€ de pertes la saison passée et les 700M€ sur les exercices précédents, sans oublier la masse salariale hors du commun de l’effectif du PSG, la Liga a pointé du doigt l’irrégularité économique d’une telle opération pour le PSG. « La Liga souhaite affirmer que ce type d'accord menace la durabilité économique du football européen, mettant en danger des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales à moyen terme » . Voici la première partie du communiqué publié sur le site officiel de la Liga avant que l’instance espagnole entre dans le vif du sujet par la suite en qualifiant de « scandaleuse » la prolongation de contrat de Kylian Mbappé pour un salaire et une prime à la signature XXL. « Il est scandaleux qu'un club comme le PSG, qui a perdu la saison dernière plus de 220 millions d'euros, après avoir accumulé des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons (même en déclarant des revenus de sponsoring d'un montant très douteux), avec un coût d'effectif d'environ 650 millions d'euros pour cette saison 21/22, puisse faire face à un accord de ces caractéristiques alors que les clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer » .

La Liga dépose une plainte pour la « scandaleuse » prolongation de Mbappé au PSG !

Dans le communiqué en question, la Liga a tenu à faire savoir qu’une plainte sera alors déposée auprès de l’UEFA et des autorités administratives et fiscales françaises pour défendre les intérêts du football européen. « Pour toutes ces raisons, LaLiga déposera une plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant les instances compétentes de l'Union européenne, afin de continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa durabilité. En de précédentes occasions, LaLiga a déjà déposé des plaintes contre le PSG pour non-respect du fair-play financier de l'UEFA, à la suite de quoi l'UEFA a sévèrement sanctionné le PSG, bien que le TAS les ait annulées dans une décision bizarre. » . Pour finir, comme le président Javier Tebas l’avait affirmé sur son compte Twitter ce samedi après-midi, la Liga a pris à parti Nasser Al-Khelaïfi que l’institution espagnole jugerait plus dangereux que la Super Ligue. « Ces comportements montrent encore plus que les clubs étatiques ne respectent pas et ne veulent pas respecter les règles d'un secteur économique aussi important que le football, qui est la clé de la pérennité de centaines de milliers d’emplois. Ce type de comportement mené par Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, en tant que membre de l'exco de l'UEFA, président de l'ECA, est un danger pour le football européen au même niveau que la Super League ». Le ton est donné, reste à savoir si la plainte déposée par la Liga débouchera sur des sanctions de l’UEFA envers le PSG.